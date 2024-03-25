В Казани завершилась первая ярмарочная неделя продукции самозанятых в рамках нацпроекта

На прошлой неделе в одном из торговых центров Казани 16 самозанятых представили свою продукцию на бесплатных торговых местах, предоставленных Центром «Мой бизнес» РТ в рамках нацпроекта «Малое и среднее предпринимательство».
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии