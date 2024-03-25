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ГТРК Татарстан

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В Казани завершилась первая ярмарочная неделя продукции самозанятых в рамках нацпроекта

В Казани завершилась первая ярмарочная неделя продукции самозанятых в рамках нацпроекта

На прошлой неделе в одном из торговых центров Казани 16 самозанятых представили свою продукцию на бесплатных торговых местах, предоставленных Центром «Мой бизнес» РТ в рамках нацпроекта «Малое и среднее предпринимательство».

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