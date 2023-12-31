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3 простых рецепта коктейлей из снега

3 простых рецепта коктейлей из снега

Если вы встречаете Новый год на улице, не ограничивайтесь алкогольным сорбетом. Изысканный коктейль можно приготовить даже из снега! Чтобы приготовить простой алкогольный коктейль из снега, достаточно уронить бутылку на тротуар, а потом поплакать над осколками.

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