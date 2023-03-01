Володин: В Госдуму внесли поправки, по которым за дискредитацию участников СВО может грозить до 15 лет тюрьмы

Эта законодательная инициатива защитит всех, кто, рискуя жизнью, обеспечивает безопасность страны и граждан, считает политикВ Госдуму внесены поправки об ответственности за дискредитацию участников СВО, лишение свободы может составить до 15 лет.
Эта законодательная инициатива защитит всех, кто, рискуя жизнью, обеспечивает безопасность страны и граждан, считает политикВ Госдуму внесены поправки об ответственности за дискредитацию участников СВО, лишение свободы может составить до 15 лет.
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