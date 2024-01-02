«Хочется увидеть, как он будет тренировать сам». Талалаев — о Мостовом

Андрей Талалаев признался, что хотел бы увидеть работу Александра Мостового на тренерском поприще. Бывший тренер ряда команд РПЛ Андрей Талалаев поделился мыслями о тренерском ремесле, а также отметил, что хотел бы увидеть в этой должности экс-игрока сборной России и «Сельты» Александра Мостового.