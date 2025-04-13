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IRONGAMERS - игры на ПК и консолях

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Nvidia впервые обошла Samsung и стала крупнейшим поставщиком полупроводниковой пр...

Nvidia впервые обошла Samsung и стала крупнейшим поставщиком полупроводниковой пр...

Nvidia впервые обошла Samsung и стала крупнейшим поставщиком полупроводниковой продукцииМногие годы за звание крупнейшего с точки зрения выручки поставщика полупроводниковых изделий боролись друг с другом Intel и Samsung Electronics, поскольку цикличность рынка микросхем памяти то и дело подрывала финансовые показатели второй из компаний.

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