Барби внизу: хирурги подозревают Бьянку Цензори в интимной пластике после ее полуголого выхода

Хирурги заподозрили Бьянку Цензори в интимной пластике после ее выхода на «Грэмми» Подобную операцию делали и другие звезды Скандальный образ Бьянки Цензори на премии «Грэмми−2025» снова привлек внимание не только публики, но и экспертов по пластической хирургии.
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