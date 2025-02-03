Барби внизу: хирурги подозревают Бьянку Цензори в интимной пластике после ее полуголого выхода

Хирурги заподозрили Бьянку Цензори в интимной пластике после ее выхода на «Грэмми» Подобную операцию делали и другие звезды Скандальный образ Бьянки Цензори на премии «Грэмми−2025» снова привлек внимание не только публики, но и экспертов по пластической хирургии.