Снайперы Ивановского гвардейского воздушно-десантного соединения вместе с подразделениями противовоздушной обороны и беспилотных систем уничтожают беспилотные летательные аппараты (БПЛА) Вооруженных сил Украины (ВСУ).
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