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Адвокат экс-главы Всероссийского общества глухих попросил суд освободить его от наказания

Адвокат экс-главы Всероссийского общества глухих попросил суд освободить его от наказания

Адвокат экс-главы Всероссийского общества глухих (ВОГ) Валерия Рухледева, осужденного за растрату, обратился в Преображенский суд Москвы и попросил освободить его подзащитного от отбытия наказания в связи с болезнью.

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