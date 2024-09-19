Адвокат экс-главы Всероссийского общества глухих попросил суд освободить его от наказания

Адвокат экс-главы Всероссийского общества глухих (ВОГ) Валерия Рухледева, осужденного за растрату, обратился в Преображенский суд Москвы и попросил освободить его подзащитного от отбытия наказания в связи с болезнью.
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