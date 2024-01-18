Бундестаг против: немецкий парламент не разрешает передавать Киеву крылатые ракеты Taurus

Немецкий парламент высказал свою точку зрения на требования передать Украине крылатые ракеты Taurus. Такую заявку выставили в своей резолюции консерваторы из фракции ХДС/ХСС партии бывшего канцлера ФРГ Ангелы Меркель, однако поддержку они не получили.
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