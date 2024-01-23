Weapons and Strategy: давление ВС России на Украину вызвало панику в Европе

Союзники Украины в Европе начали паниковать, а США — искать новый подход к украинскому конфликту из-за нарастающего давления ВС России на армию Украины, считает бывший помощник заместителя министра обороны США Стивен Брайен, своё мнение он выразил в колонке для портала Weapons and Strategy.