Виктория Печерникова поставила спектакль «Человек в закрытой комнате»

В Театре «Поиск» из Лесосибирска поговорили с мертвым отцом В Биеннале театрального искусства участвует «заблудная быличка» (так причудливо определили жанр) — «Человек в закрытой комнате» лесосибирского театра «Поиск» из Красноярского края.