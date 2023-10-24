FiNE NEWS
ГлавнаяНовостиОбществоШоубизнесСпортПолезноИнтересноТехно
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

FiNE NEWS

1 729 подписчиков

Виктория Печерникова поставила спектакль «Человек в закрытой комнате»

Виктория Печерникова поставила спектакль «Человек в закрытой комнате»

В Театре «Поиск» из Лесосибирска поговорили с мертвым отцом В Биеннале театрального искусства участвует «заблудная быличка» (так причудливо определили жанр) — «Человек в закрытой комнате» лесосибирского театра «Поиск» из Красноярского края.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии

Картина дня

наверх