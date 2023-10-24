Виктория Печерникова поставила спектакль «Человек в закрытой комнате»

В Театре «Поиск» из Лесосибирска поговорили с мертвым отцом В Биеннале театрального искусства участвует «заблудная быличка» (так причудливо определили жанр) — «Человек в закрытой комнате» лесосибирского театра «Поиск» из Красноярского края.
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