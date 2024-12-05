В поселке Санталовский Ясногорского района отремонтируют придомовую территорию на улице Молодежной

В Ясногорском районе по новой региональной программе отремонтируют придомовую территорию. Об этом на своей странице в социальной сети "ВКонтакте" рассказал глава администрации муниципального образования Владимир Мухин.
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