Молодежному лидеру инкриминируют неправильное расходование бюджетных средств.Создатель и руководитель лиги КВН «Владимирская Русь, известный молодежный деятель, координатор студенческих отрядов региона Роман Александров объявлен в розыск.
Зебра ТВ: председатель лиги КВН Роман Александров объявлен в розыск
Комментарии
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Надежда Белугина
Вылечится товарищ за рубежом, получит "отказ в возбуждении уголовного дела", станет директором и будет руководить под действием "зарубежных таблеток": О! Сколько их упало в эту бездну!" Те, кто там учились или, тем более, лечились. много неприятностей привнесли в нашу страну.
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