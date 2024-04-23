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Зебра ТВ: председатель лиги КВН Роман Александров объявлен в розыск

Зебра ТВ: председатель лиги КВН Роман Александров объявлен в розыск

Молодежному лидеру инкриминируют неправильное расходование бюджетных средств.Создатель и руководитель лиги КВН «Владимирская Русь, известный молодежный деятель, координатор студенческих отрядов региона Роман Александров объявлен в розыск.

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Комментарии
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Надежда Белугина
Вылечится товарищ за рубежом, получит &quot;отказ в возбуждении уголовного дела&quot;, станет директором и будет руководить под действием &quot;зарубежных таблеток&quot;: О! Сколько их упало в эту бездну!&quot; Те, кто там учились или, тем более, лечились. много неприятностей привнесли в нашу страну.
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