Дорогое ЖКХ: самые впечатляющие долги екатеринбуржцев за коммуналку

Жители Екатеринбурга копят долги за коммунальные и жилищные услуги. Чтобы хоть как-то побудить вносить деньги, управляющие компании и ТСЖ нередко публикуют списки должников, особенно перед началом отопительного сезона.
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