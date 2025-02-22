Сочи накрыл снежный апокалипсис, выпало более 5 годовых норм осадков

Ночью в Сочи произошел снежный апокалипсис, обильные осадки наблюдались с часа ночи до шести утра, температура воздуха опустилась до минус 9 градусов, сообщила администрация города в социальной сети «ВКонтакте».
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