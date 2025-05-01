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Закон, порядок, государство

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Правительство выделило дополнительное финансирование на ежемесячные выплаты жителям Курской области, утратившим имущество первой необходимости

Распоряжение от 30 апреля 2025 года №1079-р.

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