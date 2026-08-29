Закон и Порядок
Геополитика и РоссияКартина дняПРАВИЛА САЙТА
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ОпросыОпросыБлогерыБлогерыПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Закон и Порядок

135 724 подписчика

«Как он жил здесь?»: Подросток-мигрант в парке Москвы зарезал женщину-военнослужащую – а в суде потребовал переводчика

«Как он жил здесь?»: Подросток-мигрант в парке Москвы зарезал женщину-военнослужащую – а в суде потребовал переводчика

Русский наблюдатель Молодая женщина погибла после нападения на неё 17-летнегго мигранта в одном из парков Москвы.

Вернуться к статье
Новый комментарий от пользователя
Профиль пользователя Михаил Пантюхин
Михаил Пантюхин

Этого ржавого мразя разорвать мало!!!!!! Убил ишак ЖЕНЩИНУ-ВОЕННОСЛУЖАЩУЮ-ОФИЦЕРА ВС РФ!!!! ВЛАСТЬ МОЖЕТ ХВАТИТ МЕНДАЛЬНИЧАТЬ С этими дикими зверями???? РОССИЯ ВЕДЕТ ВОЙНУ, ХОТЬ И НАЗВАЛИ СВО, а здесь в России армия ржавых из засразии и закавказья в тылу УБИВАЮТ НАШИХ СТАРИКОВ, ЖЕНЩИН И ДЕТЕЙ  - ЭТО РАЗВЕ НЕ ВОЙНА ЭТИХ мразей против НАШЕЙ РОССИИ И КОРЕННОГО НАРОДА РОССИИ???? СЛОВ НЕТ ОДНИ РУГАТЕЛЬСТВА!!! Почему по этим мразям до сих пор полиция не применяет табельное оружие на поражение зверя? Прокуратура против? Или сам В. Колокольцев против утилизации этих зверей? Господа ВЛАСТЬ приземлиться не пора ли??? Кровь УБИЕННЫХ, ИСКАЛЕЧЕННЫХ, ИЗНАСИЛОВАННЫХ ЭТО ЧТО ? ПЛАТА КОРЕННОГО НАРОДА РОССИИ ЗА выкрутасы лоббистов и их подхрюкам во власти???? УБЕРИТЕ ЭТУ ржавую, подлую и ........... орду из России,  у меня лично терпение лопнуло, если увижу какого-то ржавого мразя с ножом, засуну этот нож в жопу этого ржавого, наста3,14здили в конец пидоры ржавые!!!!

Профиль пользователя Игорь Максаков
Игорь Максаков

У нас власть эту дрянь завозит в Россию поездами, самолётами и автомобилями, а она кроме, как преступностью ещё выгребает миллиарды долларов и отправляет себе домой,  убивает людей, не все конечно такие плохие, но проверять на вшивость обязанность наших правохранительных органов. Зачем такой скот с ножами нам нужен???