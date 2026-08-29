«Как он жил здесь?»: Подросток-мигрант в парке Москвы зарезал женщину-военнослужащую – а в суде потребовал переводчика

Русский наблюдатель Молодая женщина погибла после нападения на неё 17-летнегго мигранта в одном из парков Москвы.
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Когда наступит просветление в головах чиновников?
Кормятся за счет государства и налогоплательщиков.Не знаешь языка-НЕ ВПУСКАТЬ В СТРАНУ!Учись,работай дома!
Этого ржавого мразя разорвать мало!!!!!! Убил ишак ЖЕНЩИНУ-ВОЕННОСЛУЖАЩУЮ-ОФИЦЕРА ВС РФ!!!! ВЛАСТЬ МОЖЕТ ХВАТИТ МЕНДАЛЬНИЧАТЬ С этими дикими зверями???? РОССИЯ ВЕДЕТ ВОЙНУ, ХОТЬ И НАЗВАЛИ СВО, а здесь в России армия ржавых из засразии и закавказья в тылу УБИВАЮТ НАШИХ СТАРИКОВ, ЖЕНЩИН И ДЕТЕЙ - ЭТО РАЗВЕ НЕ ВОЙНА ЭТИХ мразей против НАШЕЙ РОССИИ И КОРЕННОГО НАРОДА РОССИИ???? СЛОВ НЕТ ОДНИ РУГАТЕЛЬСТВА!!! Почему по этим мразям до сих пор полиция не применяет табельное оружие на поражение зверя? Прокуратура против? Или сам В. Колокольцев против утилизации этих зверей? Господа ВЛАСТЬ приземлиться не пора ли??? Кровь УБИЕННЫХ, ИСКАЛЕЧЕННЫХ, ИЗНАСИЛОВАННЫХ ЭТО ЧТО ? ПЛАТА КОРЕННОГО НАРОДА РОССИИ ЗА выкрутасы лоббистов и их подхрюкам во власти???? УБЕРИТЕ ЭТУ ржавую, подлую и ........... орду из России, у меня лично терпение лопнуло, если увижу какого-то ржавого мразя с ножом, засуну этот нож в жопу этого ржавого, наста3,14здили в конец пидоры ржавые!!!!
Надо было застрелить при задержании!!!
За убийство надо казнить и мигрантов не завозить,кто даёт установку на завоз,убрать из России,они разрушили СССР и́ теперь делают его из России
У нас власть эту дрянь завозит в Россию поездами, самолётами и автомобилями, а она кроме, как преступностью ещё выгребает миллиарды долларов и отправляет себе домой, убивает людей, не все конечно такие плохие, но проверять на вшивость обязанность наших правохранительных органов. Зачем такой скот с ножами нам нужен???