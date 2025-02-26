Росприроднадзор через суд обязал астраханского ИП убрать ограждение, мешавшее сельчанам подойти к воде

Срок для исполнения – три месяца. В адрес Нижне-Волжского межрегионального управления Росприроднадзора поступала информация от граждан села вышка Лиманского района, что они ограничены в свободном доступе к водному объекту – Вышкинскому каналу и его береговой полосе общего пользования по ул.
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