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Де Дзерби о Мудрике: «Мастерство Миши позволяет менять игру за счет скорости и навыков в ситуациях один на один. Я буду многого от него требовать, и он может стать очень важным для «Тоттенхэма» игроком»

Роберто Де Дзерби поделился ожиданиями от перехода в «Тоттенхэм» Михаила Мудрика , с которым он пересекался в «Шахтере».

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