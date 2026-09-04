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За прошедшие сутки в Ивановской области зарегистрировано 6 ДТП с пострадавшими

За прошедшие сутки в Ивановской области зарегистрировано 6 ДТП с пострадавшими

В 07-20 в Иванове на проспекте Шереметевский 54-летний водитель автомобиля «Киа Соренто» при перестроении совершил столкновение с движущимся автомобилем «Хендай Акцент», под управлением 23-летнего молодого человека.

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