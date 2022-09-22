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Черчесов назвал возможным перезапуск карьеры Кокорина благодаря генетике

Черчесов назвал возможным перезапуск карьеры Кокорина благодаря генетике

Футбол , 22 сен, 10:32  0  Черчесов о перезапуске карьеры Кокорина: «Возможно все, у него отличная генетика» Черчесов заявил, что Кокорин не потерял скорость и всегда умел играть, а теперь ему надо почувствовать реальный вкус игры Александр Кокорин (Фото: Gabriele Maltinti/Getty Images) Бывший главный тренер сборной России Станислав Черчесов, ныне возглавляющий венгерский «Ференцварош», заявил «Спорт-Экспрессу», что у Александра Кокорина есть все данные, чтобы снова стать успешным футболистом.

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