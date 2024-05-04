Барды Никитины объяснили отмену концерта в Москве болезнью

Супруги-барды Сергей и Татьяна Никитины, которых обвинили в финансировании ВСУ, объяснили отмену предстоящего в Москве концерта болезнью, сообщил Telegram-канал «Подъём» со ссылкой на организатора выступления Ирину Алексееву.
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