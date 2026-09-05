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Вести Севастополь

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Семья Алёмовых из Севастополя посвятила жизнь науке

Семья Алёмовых из Севастополя посвятила жизнь науке

Институт биологии южных морей отмечает юбилей — 155 лет со дня основания. К этой дате приурочена международная научно-практическая конференция «Изучение водных и наземных экосистем».

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