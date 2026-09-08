Трафик сайтов российских букмекеров снизился на 18% в августе. «Бет-М» показал лучший рост

В России снизилась посещаемость сайтов букмекеров. По данным сервиса Similarweb, совокупный трафик сайтов всех легальных российских букмекеров в августе составил 64,2 млн посещений, что на 18,2% меньше июльских показателей.
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