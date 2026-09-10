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Тульские новости

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Защитник «Арсенала» Плотников вошел в состав молодежной сборной России

Защитник «Арсенала» Плотников вошел в состав молодежной сборной России

Сбор начнётся 19 сентября в Новогорске, затем команда отправится в Скопье и Сербию для проведения трёх товарищеских матчей.

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