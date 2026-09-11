RT: НАБУ начало предварительное расследование в отношении Буданова*

На Украине инициировали доследственное разбирательство в отношении руководителя офиса Владимира Зеленского — Кирилла Буданова*, ранее занимавшего пост главы украинской разведки (ГУР).
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