Страна и люди
Эту страну не поб...Зачем этот мир бе...
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Страна и люди

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RT: НАБУ начало предварительное расследование в отношении Буданова*

RT: НАБУ начало предварительное расследование в отношении Буданова*

На Украине инициировали доследственное разбирательство в отношении руководителя офиса Владимира Зеленского — Кирилла Буданова*, ранее занимавшего пост главы украинской разведки (ГУР).

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