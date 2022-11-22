Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

88 подписчиков

Форвард «Окжетпеса» Болов – лучший игрок Первой лиги-2022

Нападающий «Окжетпеса» Руслан Болов признан лучшим игроком Первой лиги сезона-2022. Наибольшее количество побед, и, соответственно, звание лучшего игрока сезона 2022 завоевал нападающий «Окжетпеса» Руслан Болов.

Вернуться к статье
80K мнений525 репостов

Картина дня

наверх