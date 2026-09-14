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Гид по театральной программе IX Большого Детского фестиваля в Москве

Гид по театральной программе IX Большого Детского фестиваля в Москве

Современный театр для детей давно говорит с аудиторией без заигрывания и на равных — на языке метафор, актуальной музыки и визуального эксперимента.

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