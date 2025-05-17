NYT: аудиозаписи Байдена по делу о хранении секретных документов обнародуют

Аудиозаписи бесед между специальным прокурором Робертом Хёром и бывшим президентом США Джо Байденом, касающихся дела о ненадлежащем хранении секретных документов, могут быть опубликованы уже на следующей неделе.
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