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Мария Захарова прокомментировала статью Байдена про Украину и Израиль и назвала первые шаги предвыборной кампании президента США историческим провалом

Мария Захарова прокомментировала статью Байдена про Украину и Израиль и назвала первые шаги предвыборной кампании президента США историческим провалом

Мария Захарова прокомментировала статью Байдена про Украину и Израиль и назвала первые шаги предвыборной кампании президента США историческим провалом Ирэн ОрлонскаяСтатья президента США Джо Байдена в издании Washington Post стала одним из первых шагов его предвыборной кампании, заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова.

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