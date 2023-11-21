Мария Захарова прокомментировала статью Байдена про Украину и Израиль и назвала первые шаги предвыборной кампании президента США историческим провалом Ирэн ОрлонскаяСтатья президента США Джо Байдена в издании Washington Post стала одним из первых шагов его предвыборной кампании, заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова.
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