ТСН24

20 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • SHURIK
    Этим бы только не работать.Спикер Совфеда пр...
  • Константин Белимов
    Каждый понедельник надо сделать выходным! Ну тяжёлый это день для работы! Потом присмотримся ко вторнику!Спикер Совфеда пр...
  • Александр
    У нас не США . Уклонение от уплаты налогов - это разновидность российского бизнеса. Если есть возможность обворовать ...В Туле руководите...

В Скуратово возбудили уголовное дело после кражи оборудования из "Газели"

В Скуратово возбудили уголовное дело после кражи оборудования из "Газели"

Полицейские в Тульской области возбудили уголовное дело по ч.2 ст.158 УК РФ "Кража" по факту кражи из автомобиля "Газель", принадлежащего 45-летнему мужчине, газового резака домкрата, двух кислородных баллонов и баллона с пропаном и канистры.

Вернуться к статье
Обсудить

Картина дня

наверх