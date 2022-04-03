В Скуратово возбудили уголовное дело после кражи оборудования из "Газели"

Полицейские в Тульской области возбудили уголовное дело по ч.2 ст.158 УК РФ "Кража" по факту кражи из автомобиля "Газель", принадлежащего 45-летнему мужчине, газового резака домкрата, двух кислородных баллонов и баллона с пропаном и канистры.