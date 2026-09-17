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Совет по дому

193 подписчика

Бисквитный рулет вкуснее любого торта: добавляю в тесто теплое молоко и выпекаю — тает во рту и не трескается

Бисквитный рулет вкуснее любого торта: добавляю в тесто теплое молоко и выпекаю — тает во рту и не трескается

Когда надо приготовить нежный домашний десерт с тонким воздушным коржом и ароматной начинкой, стоит попробовать бисквитный рулет.

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