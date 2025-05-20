Авиакомпания требует от бортпроводников вернуть повышенные зарплаты

Ирландская авиакомпания Ryanair потребовала от некоторых бортпроводников в Испании вернуть тысячи евро, полученные в виде повышения заработной платы, начиная с прошлого года, после того как соглашение с профсоюзом CCOO было аннулировано судом.
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