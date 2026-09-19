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Ямальские овцебыки освоились в Пермском зоопарке

Ямальские овцебыки освоились в Пермском зоопарке

Ямальские овцебыки Ири, Инга и Лора переехали в Пермский зоопарк в декабре 2025 года. За это время они пережили пермскую весну и лето, научились контактировать с сотрудниками и обзавелись собственными привычками.

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