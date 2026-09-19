Ямальские овцебыки освоились в Пермском зоопарке

Ямальские овцебыки Ири, Инга и Лора переехали в Пермский зоопарк в декабре 2025 года. За это время они пережили пермскую весну и лето, научились контактировать с сотрудниками и обзавелись собственными привычками.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии
- СБ Ученые создадут к...
- ИТ Жительница Челяби...
- АШ Ямал не выделил к...
Комментариев ещё нет
Напишите комментарий, будьте первым