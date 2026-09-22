Международный органный фестиваль «SAUER-фест» стартовал в Уфе

21 сентября 2026 года в Малом (Органном) зале Башкирской государственной филармонии имени Хусаина Ахметова состоялось открытие XX Международного органного фестиваля «SAUER-фест».
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