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Культуромания

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Международный органный фестиваль «SAUER-фест» стартовал в Уфе

Международный органный фестиваль «SAUER-фест» стартовал в Уфе

21 сентября 2026 года в Малом (Органном) зале Башкирской государственной филармонии имени Хусаина Ахметова состоялось открытие XX Международного органного фестиваля «SAUER-фест».

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