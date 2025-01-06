Депутат Немкин предложил решение проблемы с похищением детских выплат

Член комитета Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи Антон Немкин в беседе с RT рассказал о том, насколько участились случаи мошенничества, связанные с фиктивной регистрацией детей.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
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