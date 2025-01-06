RT Russia
RTНовостиМирРоссияБывший СССРЭкономикаСпортНаука
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарии
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

RT Russia

11 444 подписчика

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Рустик Рыксиев
    Классная идея! Мы забираем всю Украину и объявляем мир!!!WP: в ЕС стала по...
  • Evgenija Palette
    "Не уважает, потому что НЕ ПОНИМАЕТ..." По показателю IQ Украина находится на трехзначном месте ( по исследованию Зап...Политолог Михайло...
  • Андрей Зарубкин
    Раньше Украина отапливалась кизяком. В Западной Европе успели насушить кизяк?Bloomberg: Европа...

Депутат Немкин предложил решение проблемы с похищением детских выплат

Депутат Немкин предложил решение проблемы с похищением детских выплат

Член комитета Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи Антон Немкин в беседе с RT рассказал о том, насколько участились случаи мошенничества, связанные с фиктивной регистрацией детей.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии

Картина дня

наверх