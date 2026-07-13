Молодые россияне стали чаще покупать безалкогольное вино

ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев В январе-июне 2026 года продажи безалкогольного вина среди россиян в возрасте от 18 до 25 лет увеличились на 79%, что стало самым высоким показателем среди всех возрастных групп.
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