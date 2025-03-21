Голикова заявила о полном импортозамещении диагностических тест-систем

Россия полностью импортозаместила производство диагностических тест-систем. Об этом заместитель председателя Правительства РФ Татьяна Голикова сообщила во время заседания коллегии Роспотребнадзора 21 марта.
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