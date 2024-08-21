Украинцы закапывают себя в яму, предлагая бойкотировать азербайджанскую сеть заправок «SOCAR» как месть за то, что Азербайджан не разорвал отношения с Россией, принимает президента РФ Владимира Путина и подал заявку на вступление в БРИКС.
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