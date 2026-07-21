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В Госдуме назвали возможные цели визита главы ФБР в Россию

В Госдуме назвали возможные цели визита главы ФБР в Россию

Россия продолжает общаться с США по ряду важных вопросов, в том числе касающихся общемировой и кибербезопасности, рассказала первый заместитель председателя комитета Госдумы по международным делам Светлана Журова.

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Комментарии
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Роман Орманин
Наших туда не пускают и нафик он тут нужен!!!
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