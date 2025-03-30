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Царьград

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Дональд Трамп уверенно заявляет: Гренландия может стать частью США

Дональд Трамп уверенно заявляет: Гренландия может стать частью США

Президент США Дональд Трамп выразил абсолютную уверенность в том, что Гренландия станет частью США, несмотря на противодействие Дании.

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