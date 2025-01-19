Раскрыты новшества для автолюбителей, вступающие в силу с 1 марта

Юрист Миронов: с 1 марта для регистрации машин не потребуется полис ОСАГО С 1 марта 2025 года в России вступают в силу новые правила регистрации транспортных средств, заявил агентству «Прайм» заведующий филиалом московской коллегии адвокатов «Защита» Анатолий Миронов.