Раскрыты новшества для автолюбителей, вступающие в силу с 1 марта

Юрист Миронов: с 1 марта для регистрации машин не потребуется полис ОСАГО С 1 марта 2025 года в России вступают в силу новые правила регистрации транспортных средств, заявил агентству «Прайм» заведующий филиалом московской коллегии адвокатов «Защита» Анатолий Миронов.
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