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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Роман Костомаров вышел на лед в юбилейном шоу Авербуха. Он представил совместный номер с женой – Оксаной Домниной

Олимпийский чемпион Турина-2006 в танцах на льду перенес в 2023 году частичную ампутацию конечностей из-за осложнений после пневмонии.

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