На территории Тульской области объявлена опасность БПЛА-атак

Жителям Тульской области ночью 9 ноября советуют соблюдать все необходимые меры предосторожности.Об опасности БПЛА-атаки на территории Тульской области сообщила Российская система предупреждения и действий в чрезвычайных ситуациях ночью 9 ноября, в 2.
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