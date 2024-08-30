Путин поздравил Лукашенко с 70-летием и наградил орденом

Президент РФ Владимир Путин направил белорусскому коллеге Александру Лукашенко поздравительную телеграмму по случаю его дня рождения, а также наградил высшей наградой России — орденом Святого апостола Андрея Первозванного.
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