Как отмыть противень от жира и пригоревшей еды

С нами не соскучишься!

Узнайте, как легко очистить даже самый безнадежный противень. Противень — один из самых часто используемых кухонных предметов, поэтому неудивительно, насколько быстро хозяйки устают колдовать с помощью подручных или химических средств над налипшим на противень жиром.