Как отмыть противень от жира и пригоревшей еды

Узнайте, как легко очистить даже самый безнадежный противень. Противень — один из самых часто используемых кухонных предметов, поэтому неудивительно, насколько быстро хозяйки устают колдовать с помощью подручных или химических средств над налипшим на противень жиром.
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