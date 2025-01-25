Важная помощь от читателей «Русской Весны» бойцам, наступающим у Курахово и Покровска (ВИДЕО)

Бойцы благодарят наших читателей за усилитель сигнала ROC-4, за трубы — компанию «ОКСО» и ее гендиректора Юрия Данилова, за дрон-детектор «Дрозд» — его разработчиков, за шуруповерт, зажим и системы сброса —Технофронт «Русской весны» Если кто-то готов помочь, то можно приобрести и передать бойцам напрямую — связь через наш бот @rvvoenkor_bot Мы — СМИ «Русская Весна» — с 2014 г.