Помилованная Путиным Надя «Пуля» Савченко прибыла на самый опасный участок фронта — в Волчанск В Харьковской области ВС РФ уничтожили скопление иностранных наемников и пункт управления подразделениями украинской армии.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии