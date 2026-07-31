Чимаев: отдал пояс Стрикленду - эта девчонка так сильно рыдала, что стало жалко

Бывший чемпион UFC в среднем весе, представляющий ОАЭ, Хамзат Чимаев в своих соцсетях объяснил, почему лично надел чемпионский пояс на американца Шона Стрикленда после поражения в титульном бою на турнире UFC 328.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии