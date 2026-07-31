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Газета.ру

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Чимаев: отдал пояс Стрикленду - эта девчонка так сильно рыдала, что стало жалко

Чимаев: отдал пояс Стрикленду - эта девчонка так сильно рыдала, что стало жалко

Бывший чемпион UFC в среднем весе, представляющий ОАЭ, Хамзат Чимаев в своих соцсетях объяснил, почему лично надел чемпионский пояс на американца Шона Стрикленда после поражения в титульном бою на турнире UFC 328.

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