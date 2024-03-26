Секреты старинного строительного раствора. А ведь крепости, до сих пор стоят!

Строительный раствор – это то, без чего не обходится практически ни одна стройка современности. В настоящее время, по крайней мере в частном домостроении, используются растворы (я имею в виду кладочные) на основе портландцемента.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии