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Секреты старинного строительного раствора. А ведь крепости, до сих пор стоят!

Секреты старинного строительного раствора. А ведь крепости, до сих пор стоят!

Строительный раствор – это то, без чего не обходится практически ни одна стройка современности. В настоящее время, по крайней мере в частном домостроении, используются растворы (я имею в виду кладочные) на основе портландцемента.

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Светлана Баяндина
Спасибо, интересно!
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